Беглов поручил сократить госслужащих – театры и музеи могут уволить каждого десятого

Александр Беглов поручил вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить план по сокращению госслужащих из-за затрат на здравоохранение во время COVID-19.

Сокращения проведут до 1 ноября. Комитет по культуре предложил подведомственным учреждениям сократить 10% штатов. Их увольнение не должно нарушать «полноценной работоспособности коллективов».

Беглов подчеркнул, что сокращения не затронут медицину, образование и социальную сферу. Ранее iVBGru сообщал, что летальность от COVID-19 в Петербурге оказалась выше общемировой.