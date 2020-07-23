Скутеристам могут запретить лавировать в потоке под угрозой штрафа до 15 тыс. рублей

Как сообщают «Известия», соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Документ внесен на рассмотрение в Госдуму.

За параллельное движение с другим транспортном в одной полосе мотоциклисты и скутеристы будут оштрафованы на 3000 руб. А штраф за лавирование между рядами составит 15000 руб. или лишение прав на 2-6 месяцев.

Автор законопроекта – депутат от «Единой России» Светлана Бессараб. По ее мнению, это защитит и автомобилистов, и мотоциклистов, которые погибают в ДТП почти в 30 раз чаще.