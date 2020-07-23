Дрозденко анонсировал кадровые решения из-за сомнительного качества реставрации в Выборге

Александр Дрозденко выразил обеспокоенность качеством реставрации исторических зданий в Выборге. Губернатор регулярно получает жалобы на реставрационные работы.

«Я буду проводить очередной разбор полетов. Судя по всему, с последующими решениями и увольнениями ответственных лиц», – заявил Александр Дрозденко

Ранее ivbg.ru писал о том, что до 1 октября объекты Минобороны, находящиеся в запущении на территории Выборга, передадут в муниципальную собственность.

Это значит, что рушащиеся здания можно будет починить за счет бюджета. Речь идет о таких объектах, как Военный городок № 204 и 205, учебный корпус на Крепостной, недострой в Вещево.