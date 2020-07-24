С начала лета в Ленобласти произошло больше 200 лесных пожаров

В целом, с начала года на территории Ленобласти произошло 5385 пожаров, что на 7% меньше, чем в прошлом году.

На пресс-конференции «Интерфакс» представитель ГУ МЧС России по Ленобласти Алексей Николенко сообщил, что за два месяца лета в регионе произошло 242 лесных пожара.

Отмечается, что с 1 мая в Ленобласти введён особый противопожарный режим. В большом количестве случаев пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнём, также одной из причин возгораний стали удары молний.

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По словам представителя МЧС с местными жителями проводится постоянные профилактические беседы, а в отношении пожаров проверки.