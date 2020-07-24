Работу членов УИК Ленобласти на голосовании 1 июля полностью оплатят в августе – избирком

Работа членов участковых избирательных комиссий (УИК) Ленинградской области, которые еще не получили полной оплаты своего труда на голосовании по поправкам к конституции 1 июля, будет полностью оплачена до середины августа, сообщил глава избиркома региона Михаил Лебединский.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что, по данным координатора общественной организации «Наблюдатели Петербурга» в Ленинградской области Юлии Изюмовой, члены ряда УИК города Кингисеппа за работу на голосовании по поправкам к конституции получили от 7 тысяч до 13 тысяч рублей, тогда как члены территориальной избирательной комиссии (ТИК) — от 30 тысяч рублей и больше.
Он напомнил, что правительство России и ЦИК приняли решение о дополнительном финансировании для оплаты сложной работы на голосовании в течение семи дней в условиях пандемии.
Также он добавил, что разница между оплатой труда тех, кто работал в день голосования, может быть и из-за учёта времени работы.