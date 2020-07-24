Работу членов УИК Ленобласти на голосовании 1 июля полностью оплатят в августе – избирком

Работа членов участковых избирательных комиссий (УИК) Ленинградской области, которые еще не получили полной оплаты своего труда на голосовании по поправкам к конституции 1 июля, будет полностью оплачена до середины августа, сообщил глава избиркома региона Михаил Лебединский.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что, по данным координатора общественной организации «Наблюдатели Петербурга» в Ленинградской области Юлии Изюмовой, члены ряда УИК города Кингисеппа за работу на голосовании по поправкам к конституции получили от 7 тысяч до 13 тысяч рублей, тогда как члены территориальной избирательной комиссии (ТИК) — от 30 тысяч рублей и больше.

«Средства, которые были выплачены работникам УИК, были выплачены из первого транша, люди еще не получили все суммы, будет дополнительное вознаграждение. До середины августа мы рассчитаемся со всеми», — сказал Лебединский.

Он напомнил, что правительство России и ЦИК приняли решение о дополнительном финансировании для оплаты сложной работы на голосовании в течение семи дней в условиях пандемии.

«Первая часть средств — средства, которые остались после закупки средств индивидуальной защиты, — сегодня в ночь поступили на счёт избиркома, мы уже выплатили первым двум районам. Порядка 48 миллионов рублей будет выплачено дополнительного вознаграждения членам участковым комиссий, территориальных комиссий. Ждём второй транш, который решит этот вопрос», — сказал Лебединский.

Также он добавил, что разница между оплатой труда тех, кто работал в день голосования, может быть и из-за учёта времени работы.

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