Видео: 17-летний вандал рассказал об осквернении памятника «Полуторке» в Подборовье

Как ранее сообщал ivbg.ru, 24 июля задержан вандал, осквернивший памятник «Полуторке» – трехтонному грузовику «ЗИС-5» – на мемориале в поселке Подборовье Бокситогорского района.

Вандал задержан 24 июля около 00:30. Им оказался 17-летний учащийся Волховского политехнического техникума из Ефимовского. В разговоре с сотрудниками полиции студент проявил удивительную неосведомленность.

Вандал лишь в общих чертах представляет, чему посвящен памятник «Полуторке». И совсем не осведомлен о том, что такое Дорога Жизни. По его словам, все случилось после «посиделок с компанией».