Александр Дрозденко посетил церемонию закладки киля сторожевого корабля в Выборге

Сегодня, 25 июля, Александр Дрозденко посетил Выборгский судостроительный завод. В его присутствии проходит торжественная церемония закладки киля пограничного сторожевого корабля 1 ранга «Пурга».
Корабль будет строиться по проекту АО «ЦМКБ «Алмаз» — одного из ведущих отечественных конструкторских бюро.
Судно отличается высокими ледовым классом, классом автоматизации и уровнем комфорта команды, современным вооружением. Это позволит кораблю нести круглогодичную службу в арктических морях России.
По его словам, на предприятии реализуется очень много проектов, «но сегодня для нас открывается новая страница».
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Завтра на Выборгском судостроительном заводе с полным правом отметят День военно-морского флота России — сегодня здесь впервые заложен военный сторожевой корабль для погранслужбы ФСБ России. Очень важно, что одно из градообразующих предприятий Выборга стабильно получает новые заказы. Представители заказчика поделились, что в принятии решения о размещении контракта сыграли роль опыт завода в строительстве судов ледокольного типа и наличие современного оборудования для металлообработки, которым оснащен завод. #дрозденко #ленобласть #выборг #киль #судостроители