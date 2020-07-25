Александр Дрозденко посетил церемонию закладки киля сторожевого корабля в Выборге

Автор: Илья Серов
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Сегодня, 25 июля, Александр Дрозденко посетил Выборгский судостроительный завод. В его присутствии проходит торжественная церемония закладки киля пограничного сторожевого корабля 1 ранга «Пурга».

Фото: Online47

Корабль будет строиться по проекту АО «ЦМКБ «Алмаз» — одного из ведущих отечественных конструкторских бюро.

Судно отличается высокими ледовым классом, классом автоматизации и уровнем комфорта команды, современным вооружением. Это позволит кораблю нести круглогодичную службу в арктических морях России.

«Выборгский судостроительный завод является одним из градообразующих предприятий Выборга и лидером в отрасли судостроения в регионе. Для нас, для властей, очень важно, чтобы завод был загружен равномерно и имел заказы. Это значит, что люди, которые здесь работают, будут иметь гарантированную заработную плату, а власти — получать налоги», — поделился губернатор.

По его словам, на предприятии реализуется очень много проектов, «но сегодня для нас открывается новая страница».

«Здесь будут строить суда для нужд защиты рубежей России — сторожевой корабль ледового типа. Хотелось бы, чтобы этот проект был удачным, а завод имел заказы на ближайшие годы», — сказал Александр Дрозденко.

 

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Завтра на Выборгском судостроительном заводе с полным правом отметят День военно-морского флота России — сегодня здесь впервые заложен военный сторожевой корабль для погранслужбы ФСБ России. Очень важно, что одно из градообразующих предприятий Выборга стабильно получает новые заказы. Представители заказчика поделились, что в принятии решения о размещении контракта сыграли роль опыт завода в строительстве судов ледокольного типа и наличие современного оборудования для металлообработки, которым оснащен завод. #дрозденко #ленобласть #выборг #киль #судостроители

Публикация от Дрозденко Александр (@drozdenko_au)