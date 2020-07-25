Александр Дрозденко посетил церемонию закладки киля сторожевого корабля в Выборге

Сегодня, 25 июля, Александр Дрозденко посетил Выборгский судостроительный завод. В его присутствии проходит торжественная церемония закладки киля пограничного сторожевого корабля 1 ранга «Пурга».

Корабль будет строиться по проекту АО «ЦМКБ «Алмаз» — одного из ведущих отечественных конструкторских бюро.

Судно отличается высокими ледовым классом, классом автоматизации и уровнем комфорта команды, современным вооружением. Это позволит кораблю нести круглогодичную службу в арктических морях России.

«Выборгский судостроительный завод является одним из градообразующих предприятий Выборга и лидером в отрасли судостроения в регионе. Для нас, для властей, очень важно, чтобы завод был загружен равномерно и имел заказы. Это значит, что люди, которые здесь работают, будут иметь гарантированную заработную плату, а власти — получать налоги», — поделился губернатор.

По его словам, на предприятии реализуется очень много проектов, «но сегодня для нас открывается новая страница».