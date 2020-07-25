Глава погранслужбы ФСБ рассказал об оборудовании сторожевого корабля, заложенного в Выборге

Сегодня, 25 июля, на Выборгском судостроительном заводе прошла церемония закладки киля современного сторожевого корабля 1 ранга «Пурга» проекта «Ермак».

Судно будет нести боевую вахту в условиях Арктики. Руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов сообщил, что в корабль постарались вложить все самое современное.

«На нем будет присутствовать авиационный комплекс, современное навигационное оборудование, средства связи, вооружение. Он будет оснащен оборудованием для поставки грузов на необорудованное побережье. Мощная силовая установка позволит нести службу и обеспечить дальность плавания до 12 тысяч миль», — сообщил Кулишов.

Он также отметил хорошие условия для экипажа, которые создаются на этом корабле, и высокую автономность, которая позволит решать задачи по охране границ в длительный период.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в принятии решения о размещении контракта сыграли роль опыт завода в строительстве судов ледокольного типа и наличие современного оборудования для металлообработки, которым оснащено предприятие.

Планируемый срок сдачи корабля — 2024 год.