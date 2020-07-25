Глава погранслужбы ФСБ рассказал об оборудовании сторожевого корабля, заложенного в Выборге

Сегодня, 25 июля, на Выборгском судостроительном заводе прошла церемония закладки киля современного сторожевого корабля 1 ранга «Пурга» проекта «Ермак».
Судно будет нести боевую вахту в условиях Арктики. Руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов сообщил, что в корабль постарались вложить все самое современное.
Он также отметил хорошие условия для экипажа, которые создаются на этом корабле, и высокую автономность, которая позволит решать задачи по охране границ в длительный период.
По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в принятии решения о размещении контракта сыграли роль опыт завода в строительстве судов ледокольного типа и наличие современного оборудования для металлообработки, которым оснащено предприятие.
Планируемый срок сдачи корабля — 2024 год.