В Выборге в сквере Победы открыли фотопанно «Бессмертный полк»

Сегодня, 25 июля, в Выборге состоялась торжественная церемония открытия фотопанно «Бессмертный полк» в сквере Победы. На мероприятии присутствовал Александр Дрозденко.

«Мы видим на примере Выборга, что маленький ручеек памяти складывается в большую реку памяти. Здесь, на панно, тысячи портретов, которые выборжане несут в «Бессмертном полку»», — подчеркнул губернатор.

Фотопанно представляет собой порядка 9 тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны миниатюрных размеров, которые стали основной для 5-метрового панно с историческим кадром «Танк на Красной площади».

Сегодня также состоялось открытие сквера, который создали на месте пустыря. На работы потратили 18,5 млн рублей. Для отдыхающих предусмотрены скамейки, освещение, пешеходные дорожки. Напротив фотопанно расположен закладной камень. Рядом высадили 60 елей.

После торжественного открытия была объявлена минута молчания, а затем — возложение цветов. На церемонии открытия присутствовали выборгские ветераны и участники молодежных патриотических движений.

Сквер расположен на перекрестке проспекта Победы и улицы Гагарина. Пространство планировали открыть к августу, однако подрядчик управился с работами раньше срока. За сохранностью сквера проследят камеры.