Александр Дрозденко: в Выборге появятся новые спортивные объекты, поликлиника и школа

Сегодня, 25 июля, в ходе рабочего визита в Выборг Александр Дрозденко на открытии фотопанно «Бессмертный полк» в сквере Победы рассказал о реставрации города.

По словам губернатора, на территории исторических и памятных мест ведутся большие реставрационные работы. На ремонт исторических домов в 2021 году выделят 500 млн рублей, передает ЛенТВ24.

«Мы восстанавливаем памятные объекты Выборга, проводим благоустройство. Принято решение строить поликлинику, новые спортивные объекты, школу».

Глава Ленобласти отметил, что планируется открытие филиала выборгской гимназии. На данный момент идут переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу по поводу передачи зданий в центре Выборга.

«Сейчас есть два варианта: либо мы будем строить гимназию на новом месте на окраине, либо все-таки в центре города. Тем самым мы убьем двух зайцев — и отреставрируем старые здания, и сделаем их современными для учебных процессов», — заключил губернатор.

Глава региона затронул тему обновления медучреждений в Выборгском районе. Так, в Первомайском намерены строить амбулаторию, в районе — ряд ФАПов. Запланированы ремонты уже существующих амбулаторий и Выборгской межрайонной больницы. При этом в столицей района в следующем году стартует строительство поликлиники на 380 посещений в сутки.

Участники встречи также затронули вопросы дорожного ремонта в районе, особо отметив, реконструкцию трассы «Скандинавия», которая сегодня ведется. Речь шла о и завершении строительства крупных спортивных объектов: уже построен спортивный центр с бассейном, рядом с ним на 80% готова Ледовая арена, в планах — развитие арены в Рощино.

Ранее ivbg.ru писал, что в Выборге в сквере Победы открыли фотопанно «Бессмертный полк». Тогда же состоялось открытие сквера, который создали на месте пустыря. На работы потратили 18,5 млн рублей. Для отдыхающих предусмотрены скамейки, освещение, пешеходные дорожки. Напротив фотопанно расположен закладной камень. Рядом высадили 60 елей.