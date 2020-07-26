ФК «Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России

ФК «Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России со счетом 1:0 и оформил золотой дубль в сезоне-2019/20. Единственный гол на 84-й минуте забил Артем Дзюба, эффектно реализовав пенальти.

Футболист порассуждал о том, что нарушение правил против форварда «Зенита» Малкома, которое привело к пенальти в ворота «Химок», было необязательным, передает «Матч ТВ».

«Немного повезло», — отметил Дзюба.

Сине-бело-голубые помимо Кубка России выиграли и чемпионат страны. Для петербургского клуба это достижение стало вторым в истории. В первый раз «Зенит» выигрывал два главных футбольных турнира России в 2010 году.