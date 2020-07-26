Ученики Мультицентра Ленобласти вышли на первую тренировку по хоккею с мячом

Ученики Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленобласти посетили первую тренировку по хоккею с мячом, организованную Российским студенческим спортивным союзом.

На базе учреждения планируют создать спортивный клуб и сформировать команду, которая будет выступать на соревнованиях всех уровней — от муниципальных до международных. Тренироваться воспитанники будут по средам и субботам, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Занятия проводят профессиональные спортсмены и тренера Ленинградской области, среди которых чемпион мира по хоккею с мячом Андрей Лобачев. По словам организаторов, главной целью новой инициативы является физическое воспитание ребят и формирование навыков командного духа.

Ранее Мультицентр во Всеволожске посетила Оксана Пушкина. Телеведущая, депутат Думы вместе с ленинградским Мультицентром будет продвигать инновационный проект социальной интеграции инвалидов в другие регионы.