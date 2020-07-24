Оксана Пушкина посетила «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» во Всеволожске

Телеведущая, депутат Думы вместе с ленинградским Мультицентром будет продвигать инновационный проект социальной интеграции инвалидов в другие регионы.

Известная телеведущая, государственный и общественный деятель, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина посетила Мультицентр социальной интеграции во Всеволожске, где ознакомилась с комплексным подходом к профессиональной подготовке молодых людей с инвалидностью, включающую последующее трудоустройство и сопровождение на период адаптации.

Отметим, что узнать поподробнее про обучение в Мультицентре можно по телефонам : 8 (921) 377- 47-47; 8 (81370) 43-387; 8 (812) 643-16-31.

Выпускники Мультицентра в свою очередь рассказали Оксане Пушкиной о своих успехах в совершенствовании технологии керамического производства и тонкостями производства сувенирной продукции, предметов обихода, керамических каминов и авторских изделий.

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Напомним, что Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги Александра Дрозденко Ирины, находится во Всеволожске на ул. Шишканя, д. 4. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. Освоение профессий, предлагаемых Мультицентром, позволит людям с инвалидностью почувствовать себя частью социального общества с равными правами и возможностями.

В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.