Жителям Ленинградской области предлагают принять участие в серии бесплатных вебинаров «Социальное предпринимательство – инициатива, которую поддержат».

Трансляции состоятся 29 и 30 июля и будут проходить с 10 до 13 часов. Участники узнают о социальном предпринимательстве, государственной поддержке бизнесменов и о перспективах в бизнесе для пенсионеров, предпенсионеров, одиноких многодетных родителей и инвалидов.

«На эти и другие интересующие вопросы ответят представители организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и эксперты в области социального предпринимательства, а успешные социальные бизнесмены поделятся своим опытом», — сообщает Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти.

Программой предусмотрено:

выступления руководителей центров поддержки предпринимательства Всеволожска и Выборга Кондратьевой Ирины Викторовны и Птушко Марины Владимировны (какие меры поддержки, консультации и субсидии может получить начинающий предприниматель);

4 вдохновляющих примера создания социального бизнеса (производство инвалидных колясок, мягкой мебели, центр здоровья для детей с отклонениями и инновационного медицинского массажа);

выступления двоих опытных бизнес-экспертов, которые помогут разобраться, что такое социальное предпринимательство и как оно устроено

Организатором выступит Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области. Пройти регистрацию можно на сайте вебинаров.