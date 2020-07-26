В Кировском районе дачница заказала землю и получила человеческие останки

Дачница из СНТ «Петрокрепость» Кировского района накануне обратилась в полицию. Женщине привезли землю с костями.

По словам обратившейся, в землю, которую ей привезли на участок по заказу, обнаружены человеческие останки — кости и череп. При этом откуда и кто привез землю, она толком пояснить не смогла.

Полиция опросила бывшего председателя СНТ. Та рассказала, что это может быть земля, что образовалась при выкапывании пожарного водоема по дороге в садоводство, сообщает ИА «Журналистские расследования».

Проводится проверка.