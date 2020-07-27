Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 694

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Свердловской и Нижегородской областях, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 694, 2. Свердловская область — 252, 3. Нижегородская область – 188», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что наименьшее число случаев заболевания за сутки отмечено в Еврейской автономной области — три, Чукотском автономном округе и Севастополе — по одному.