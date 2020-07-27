Торговые центры открылись в Санкт-Петербурге, на входах образовались очереди – видео

Десятки людей приехали к ТЦ незадолго до открытия в 10:00.

Источник: vk.com/channel78news

По информации издания 78.ru, перед открытием «Галереи» и «Меги Дыбенко» у торговых центров образовались очереди из десятков людей.

Смольный сообщил, что открытие этих ТЦ стало возможно после заключения с их владельцами соглашения по соблюдению карантинных мер в отношении покупателей.

Источник: vk.com/channel78news

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Также сообщается, что в ТЦ будут закрыты объекты развлечений и фуд-корты. Торговля в коридорах, атриумах, фойе и других местах общего пользования будет запрещена.