Оперштаб: за сутки в России умерли 85 человек с COVID-19, за все время – 13 354

За сутки в России умерли 85 человек с COVID-19, за все время — 13 354, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев… За весь период по России умерло 13 354 человека», — говорится в сообщении.
В частности, 13 человек за сутки умерли в Москве, 10 — в Санкт-Петербурге, девять — в Подмосковье.
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27.07.2020 102