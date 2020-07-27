Оперштаб: за сутки в России умерли 85 человек с COVID-19, за все время – 13 354

За сутки в России умерли 85 человек с COVID-19, за все время — 13 354, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев… За весь период по России умерло 13 354 человека», — говорится в сообщении.

В частности, 13 человек за сутки умерли в Москве, 10 — в Санкт-Петербурге, девять — в Подмосковье.