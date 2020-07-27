Фото: петербуржец топором расчленил жену, чтобы оставить себе ребенка после развода

В ночь на 27 июля 29-летний Николай Т. зарубил 24-летнюю супругу Любовь в квартире дома на проспекте Художников, 15, в Санкт-Петербурге. Убийца задержан и во всем признался.

Задержанный минимум три раза ударил супругу по голове топором. Затем отрубил ей голову, руки и ноги. Фрагменты тела спрятал в чемодане. Туловище и чемодан с конечностями нашли утром, 27 июля, у дома – убийца выкинул их из окна.

Причиной убийства стала ссора. Девушка захотела развестись, а после развода оставить их общего ребенка у себя.

Фото: telegram-канал Mash на Мойке