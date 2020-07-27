Фото: ФК «Зенит» после победы над «Химками» сломал трофей Кубка России

В субботу, 25 июля, на футбольном поле в финале Кубка России встретились ФК «Зенит» и «Химки». Единственный гол на 84-й минуте забил Артем Дзюба, эффектно реализовав пенальти.

Это принесло победу сине-бело-голубым не только на чемпионате Кубка России, но и страны. Для петербургского клуба это достижение стало вторым в истории. В первый раз «Зенит» выигрывал два главных футбольных турнира России в 2010 году.

На торжественной церемонии вручения главной награды турнира сразу после окончания победного матча футболисты «Зенита» сломали кубок. Первым хрустальный трофей поднял защитник Бранислав Иванович на правах капитана и через 10 секунд уронил его на газон. В итоге у хрустального трофея сломалась крышка.