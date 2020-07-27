Фото: в Ивангороде отметили 76 лет со дня освобождения города

В Ивангороде в честь 76 годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков прошел военный парад.

26 июля по главным улицам Ивангорода торжественным маршем прошли более 150 военнослужащих ЗВО, за ними проследовали реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-80, автомобили семейства «Рысь» и «Тайфун». Во время остановки у Ивангородской крепости военные устроили показательный рукопашный бой и выставку новейших зенитно-ракетных комплексов «Игла».

Мероприятие завершилось праздничным салютом.