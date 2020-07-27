На пилораме в Гатчинском районе нашли труп с ножевыми ранениями

Полиция разыскивает предполагаемого убийцу, который напал с ножом на рабочего пилорамы в Гатчинском районе.

26 июля в полицию сообщили о найденном трупе в бытовке, расположенной на территории пилорамы в поселке Орлино Гатчинского района. На спине и шее 33-летнего погибшего жителя деревни Ретюнь были обнаружены проникающие колото-резаные раны, пишут “Невские новости”.

По подозрению в убийстве разыскивается 43-летний безработный житель поселка Серебрянский Лужского района, ранее неоднократно судимый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.