Фото: ФСБ ликвидировала эмиссара террористов из Сирии и предотвратила теракт в Москве

ФСБ 26 июля нейтрализовала в Химках приверженца террористов, готовившего массовый расстрел граждан в Москве и последующий отъезд в Сирийскую Арабскую Республику.

Террорист – уроженец Центральной Азии – при задержании в районе заброшенных гаражей начал стрелять в сотрудников ФСБ и был убит. При нем, а также в ходе обысков изъяты: автомат АК-74, патроны, две гранаты Ф-1 и одна граната РГД-5.

Брат предполагаемого террориста сам передал информацию о нем полиции. Родственники подозревали ныне убитого в связях с террористами из Сирии. А когда тот пропал две недели назад, сообщили в МВД.