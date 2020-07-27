Аграрии Ленобласти приступили к уборке ячменя

В Ленобласти началась уборка зерна, к сбору нового урожая ярового ячменя приступили аграрии Лужского, Волосовского и Гатчинского районов.

В этом году аграриям предстоит убрать около 40 тысяч гектар зерновых культур и 2,4 тысяч гектаров масличных культур. Стоит отметить, что зерно, выращенное в Ленобласти, предназначено на корм сельскохозяйственным животным. Это позволит снизить себестоимость молока и мяса в регионе.

Ранее мы сообщали, что с начала года аграрии Ленобласти получили 2,7 млрд субсидий — это 50% годовой поддержки.