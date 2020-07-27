Во Всеволожске уже неделю ищут без вести пропавшего пенсионера

21 июля он ушел в лес за грибами и не вернулся обратно домой.

Волонтеры сообщают, что днем 21 июля пенсионер успел позвонить по номеру 112 и сообщить, что заблудился и больше не может идти, потом его телефон разрядился. Известно, что ночью 23 июля на КПП Кяселево видели похожего человека, мужчина говорил, что заблудился в лесу, замерз и у него болит нога. Через некоторое время на обочине Дороги Жизни были найдены корзина, трость и сапоги.

Ростом пропавший 181 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темные с залысиной. Он был одет в бело-серую камуфляжную куртку, зелено-черные камуфляжные штаны. На нем были кепка и резиновые сапоги. С собой были рюкзак и корзина.