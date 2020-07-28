Оперштаб: наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 674

Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 674, Свердловской области — 209, ХМАО — 187, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Распределение по субъектам: 1. Москва 674, 2. Свердловская область 209, 3. Ханты-Мансийский АО 187», — говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Калмыкии и Еврейской автономной области — по два, Ненецком автономном округе — один.