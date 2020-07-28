МЧС: жителей Ленобласти после полудня 28 июля ждет шторм

МЧС предупреждает жителей Ленинградской области о надвигающемся на регион шторме. С 13 до 17 часов ожидаются ливни, град и грозы, тогда же порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Ленобласти со ссылкой на синоптиков.

Ведомство рекомендует воздержаться от похода в лес и разведения костров. При грозе не следует покидать дом и топить печи. Нужно закрыть окна и дымоходы, затушить костер. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. В МЧС советуют отключить все электроприборы.

В случае, если гроза застала вас на улице:

отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев;

велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными;

Напоминаем:

— при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;

— в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.

Ранее МЧС предупредило жителей Ленинградской области о ливнях, грозах и порывистом ветре 28-30 июля.