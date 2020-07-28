Петербуржец развращал несовершеннолетних за «голоса» во «ВКонтакте»

Петербуржец, используя аккаунт женщины в социальной сети «ВКонтакте», развращал несовершеннолетних девочек. Его задержали.

Обратившаяся в полицию женщина рассказала, что неизвестный отправил ее дочери, не достигшей 14 лет, порнографические материалы в социальной сети «ВКонтакте».

Расследуя происшествие, полицейские установили, что этот же мужчина, но с аккаунта женщины, получил от девочки 2007 года рождения порнографические снимки в обмен на «голоса» (игровую валюту) в игре «Аватария» во «ВКонтакте».