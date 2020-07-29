В Орехово начнут останавливаться поезда «Ласточки»

Останавливаться на станции поезда будут с 7 августа.

По информации пресс-службы АО «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», электропоезда «Ласточка» будут делать остановку на станции Орехово. Речь идёт о поездах на участке Санкт-Петербург – Кузнечное.

Расписание поездов останавливающихся на станции Орехово: