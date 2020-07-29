В Орехово начнут останавливаться поезда «Ласточки»

Останавливаться на станции поезда будут с 7 августа.
По информации пресс-службы АО «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», электропоезда «Ласточка» будут делать остановку на станции Орехово. Речь идёт о поездах на участке Санкт-Петербург – Кузнечное.
Расписание поездов останавливающихся на станции Орехово:
- Поезд № 7579 (кроме 10, 11, 12, 13 августа) Санкт-Петербург-Финляндский – Кузнечное, Санкт-Петербург-Финляндский отправление 17:31, Девяткино 17:49-17:50, Токсово 18:00-18.01, Орехово 18:29-18.30, 69 км 18:35-18:36, далее поезд следует действующим расписанием;
- Поезд № 7579 (10, 11, 12, 13 августа) Санкт-Петербург-Финляндский – Кузнечное. Санкт-Петербург-Финляндский отправление 17:31, Девяткино 17:49-17:50, Токсово 18:00-18.01, Орехово 18:39-18:40, 69 км 18:44-18.45, Сосново 18:49-18:50, Лосево 19:06-19:07, Громово 19:14-19:15, Приозерск 19:42-19:43, Кузнечное прибытие 19:59;
- Поезд № 7582 Кузнечное – Санкт-Петербург-Финляндский. Кузнечное отправление 6:39, Приозерск 6:55-6:56, Громово 7:22-7:23, Лосево 7:29-7:30, Сосново 7:47-7:48, 69 км 7:52-7:53, Орехово 7:57-7:58, далее поезд следует действующим расписанием.