Спасатели дважды выезжали убирать поваленные ветром деревья в Санкт-Петербурге, поступили 108 обращений о подтоплениях участков дорог и подвалов зданий, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Во вторник в Санкт-Петербурге прошли сильные ливни с сильными порывами ветра.

«Пожарно-спасательные подразделения совершили два выезда на падение деревьев, один выезд в помощь коммунальным службам на ликвидацию подтопления участка дороги (при этом спасатели транспортировали двоих пассажиров такси, оказавшихся в подтопленном участке дороги). По информации ГУП Водоканал, поступило 108 обращений о подтоплениях участков дорог и подвалов зданий», — сказано в сообщении.

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