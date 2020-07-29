Видео: грубо вытолкнутая из «Галереи» девушка взыщет с охранника до миллиона рублей

Как ранее сообщал ivbg.ru, конфликт между посетительницей и охраной произошел в торгово-развлекательном центре «Галерея» в Санкт-Петербурге. Охранники грубо вытолкали из ТЦ девушку без маски.

По версии охранников, девушка в грубой форме отказала им в просьбе надеть маску. Затем она неоднократно применила в их адрес обсценную лексику. На видео – подтверждение, что она не только это может, но и практикует.

По версии девушки, охранники напали на нее, когда она искала автомат, чтобы, как раз, купить маску. При этом вокруг было много покупателей без масок, и они смотрели, как ее выталкивают, с большим интересом.

«Теперь с этого охранника будем взыскивать моральный ущерб. Вообще, адвокат говорит, от 200 тысяч до миллиона реально взыскать. У меня только адвокат обошелся в 120 тысяч», – сообщила девушка

Видео: 78.ru