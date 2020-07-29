В Мурино началось строительство кругового перекрестка на развязке с КАД

Дорожники приступили к строительству кругового перекрестка во Всеволожском районе Ленобласти, который будет частью развязки с КАД Петербурга.

Сейчас на объекте разбит строительный городок, идет обустройство временной дороги. В скором времени начнется переустройство инженерных сетей, который будет проходить под будущим перекрестком, сообщает пресс-служба ГКУ “Ленавтодор”. Такое “кольцо” обеспечит слаженную работу всех съездов с КАД, движение на Охтинской аллее и прилегающим улицам.

Строительство самих съездов с КАД завершается. Стоимость работ составляет около 800 млн рублей.