Почти 70% жителей Петербурга столкнулись с обманом при поиске работы

Часто работодатели обманывают соискателей насчет размера зарплаты, графика работы, условий труда, должностных обязанностей и так далее.

Согласно результатам опроса hh.ru, около 70% петербуржцев натыкались на мошенничество при поиске работы. Так, около 63% респондентов в дальнейшем узнавали, что заработная плата была ниже заявленной, у 56% появлялись новые обязанности и около 39% столкнулись с обманом относительно соцпакета, рабочего места и других мелочей.

Еще одну треть кандидатов ввели в заблуждение обещанием официального трудоустройства, более 30% опрошенных заявили о несоответствии реального и заявленного графика работы, еще 26% пытались втянуть в финансовые “пирамиды”.

Узнав об обмане, каждый второй не согласился работать, 24% все же соглашались на вакансию, но продолжали искать другие варианты.