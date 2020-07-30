Муфтий призвал верующих Санкт-Петербурга оставаться дома в праздник Курбан-байрам

Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга, муфтий Равиль Панчеев призвал верующих оставаться дома в праздник Курбан-байрам, который приходится на пятницу, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

«Обычно мы проводили праздничные встречи в этот день, но из-за коронавируса сейчас лучше не подвергать себя опасности, остаться дома и отметить праздник в кругу своих родных», — сказал Панчеев, слова которого приводятся в сообщении.

При этом чтения священного Корана, а также праздничные проповеди можно будет увидеть на сайте Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона и в социальных сетях, уточнил он.

По словам муфтия, на территорию мечети не будут допускать людей с возможными симптомами инфекционных заболеваний. Внутри мечети верующие должны держаться друг от друга как минимум на расстоянии вытянутой руки. Кроме использования масок и перчаток, обязательно иметь личный молитвенный коврик.

Как отмечается, мусульманский праздник Курбан-Байрам включает в себя традицию жертвоприношения, однако забой жертвенных животных в городской черте категорически запрещён.

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Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Традиционно во время месяца зуль-хиджа, который в 2020 году начался 21 июля, у мусульман принято совершать хадж – большое паломничество к святыням ислама.