Теннисист из Сиверского завоевал “бронзу» на Всероссийских соревнованиях

Спортсмен из поселка Сиверский Максим Гребнев занял третье место на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису.

Как рассказала Online47 зампред спорткомитета Ленобласти Оксана Лагода, для Максима Гребнева третье место — это лучший результат юниора за все время его выступлений в одиночном разряде среди мужчин.

Спортивное мероприятия среди сильнейших мужчин России “ТОП-16” прошло в Свердловской области. За победные места боролись спортсмены из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Оренбурга, Самары и Ленобласти.