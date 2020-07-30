Визовый центр Финляндии в Петербурге возобновляет выдачу паспортов

Начиная с 3 августа свои документы с готовой визой смогут получить те, кто подавал их до марта, но не успел получить до закрытия центра на карантин.

Выдавать паспорта будут строго по предварительной записи три дня в неделю — по понедельникам, вторникам и средам с 10.00 до 14.00. При этом документы на оформление визы по-прежнему не принимают, за исключением некоторых случаев: для студентов, воссоединения семьи и трудоустройства в Финляндии.

Ранее мы сообщали, что Финляндия закрыла границу с Россией до 25 августа.