Возобновление авиасообщения, новые тарифы ОСАГО, перерасчет пенсий: что изменится в России с 1 августа

Россиян в августе ждет множество изменений, часть которых связана с возобновлением международного авиасообщения, перерасчетом пенсий, новыми тарифами на газ и полисами ОСАГО.

Возобновление авиасообщения

Россия с 1 августа возобновляет международные полеты с Великобританией, Турцией и Занзибаром в Танзании. Вылететь можно будет из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В Турции гостиницы в обязательном порядке получают сертификаты безопасности, в них 132 пункта: дезинфекция номеров, социальная дистанция в ресторанах и на пляжах, отменены массовые развлечения и привычный шведский стол. В Великобритании всем пребывающим нужно будет провести за свой счет две недели самоизоляции.

Накопительные пенсии вырастут

В России с 1 августа беззаявительно пройдет перерасчет накопительных пенсий, они увеличатся на 9,13%. Изменение затронет 80 тысяч человек, при этом им не нужно куда-либо обращаться и писать заявления. Накопительная пенсия формируется из взносов работодателя и прибыли от их инвестирования. Ранее средний размер накопительной пенсии составлял 956 руб. в месяц.

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров

Для работающих российских пенсионеров с 1 августа проведут корректировку пенсий. Обращаться с заявлением в ПФР также не надо — корректировка проходит ежегодно. Это объясняется тем, что с зарплаты работающих пенсионеров удерживаться страховые пенсионные взносы. С учетом поступивших средств пенсия регулярно увеличивается, однако не более чем на три балла в год.

Газ станет дороже

Для населения с 1 августа проиндексируют оптовые цены на газ. Соответственно, тарифы вырастут для простых потребителей на 3%, а для других категорий — на 2,99%. ФАС еще с 1 июля утвердила повышение цен, однако из-за экономической ситуации в стране, связанной с пандемией, решили сдвинуть сроки на месяц.

Квадратные номера

Согласно новому ГОСТу Р 50577-2018, который вступает в силу с 4 августа, в России появятся новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств. Мотоциклисты будут вправе использовать номера размером 190х145 мм. Нововведение также распространяется на автомобили с нестандартным местом крепления номеров.

Уволенным россиянам заплатят

Сотрудники, уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, с 13 августа получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Однако сотрудники должны были проработать в организации более месяца. Выплаты произведут до ликвидации организации.

По словам ведущего бухгалтера HeadHunter Марины Лисюковой, если работник не может найти работу больше месяца, то работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Следующий расчет выполнен по новым правилам. Работодатель обязан выплатить работнику при увольнении:

Заработную плату за время, фактически отработанное в месяце увольнения.

Компенсацию за все неиспользованные отпуска.

Выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Аккуратные водители получат новые тарифы ОСАГО

Согласно новому закону, вступающему в силу с 24 августа, страховые компании смогут учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО. Так, с учетом оценки качества вождения и соблюдения правил ПДД водители вправе рассчитывать на послабления в размере 10% от тарифа. Злостных нарушителей ждет повышение тарифов на 10%.