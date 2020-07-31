Ребенок погибшего в Санкт-Петербурге рэпера передан родственникам – омбудсмен

Ребенок украинского рэпера Энди Картрайта, скончавшегося в Санкт-Петербурге, передан дальним родственникам, ситуация находится под контролем органов опеки. Об этом сообщил представитель аппарата детского омбудсмена Анны Митяниной.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что в среду в Санкт-Петербурге была задержана супруга гражданина Украины по подозрению в его расчленении. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Причина и обстоятельства смерти мужчины будут установлены после судебно-медицинской экспертизы. По данным местных СМИ, погибший – андерграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).

«Ребенок направлен к мужу двоюродной сестры матери, который проживает в Петербурге. Аппарат детского омбудсмена поставил в известность органы опеки Центрального района о необходимости держать ситуацию на контроле», – сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что в Санкт-Петербурге также проживает бабушка ребёнка по материнской линии. Родственников по линии скончавшегося отца, по предварительным данным, в городе нет.