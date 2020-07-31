В лесу у поселка Рапполово поисковики обнаружили останки воинов красноармейцев

Межрегиональный фонд увековечения памяти погибших при защите Отечества провел обследование территории госпитального кладбища воинов 123-й стрелковой дивизии

Поисковой группой найдены фрагменты армейских ботинок производства СССР, монета 1940 года выпуска и несколько пуговиц со звездами с гимнастерок, а также останки 39 воинов на местах индивидуальных и братских могил.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть присоединилась к акции «Во славу общей Победы». Земля с Невского пятачка была передана в храм-памятник во имя Всех Святых в Минске, где будут заложены капсулы с землей, которую собрали с мест захоронений павших воинов, в том числе и с мемориала в Ленинградской области.