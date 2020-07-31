Российские банки хотят списывать деньги со «спящих счетов»

«Абсолют-банк» готовит документ, согласно которому российские банки смогут получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно.

Деньги планируется списывать за ведение счета и платежи по кредитам, пишет газета «Известия».

По закону банки должны обновлять идентификационные данные клиентов (паспорт, наличие судебных решений и т. д.) как минимум раз в год. Если информация устарела, банк обязан связаться с клиентом, и до обновления данных все транзакции приостанавливаются. Клиенты, которые не выходят на связь, копят штрафы неустойки.

Инициативу поддержали в ЮниКредит Банке, РСХБ и Росбанке. В Центробанке сообщили, что пока к ним такой документ не поступал.