В новом учебном году ношение масок в вузах станет обязательным — Минобрнауки

Студенты и преподаватели российских вузов в новом учебном году будут обязаны носить маски, такое указание дал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

“Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции”, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.

Ранее мы сообщали, что новый учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября в традиционном формате.