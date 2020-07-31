В новом учебном году ношение масок в вузах станет обязательным — Минобрнауки

Автор: Гузель Галимова
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Студенты и преподаватели российских вузов в новом учебном году будут обязаны носить маски, такое указание дал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

“Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции”, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты. 

Ранее мы сообщали, что новый учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября в традиционном формате.