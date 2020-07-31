Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице россиянам

Лишившимся работы хотят возмещать не менее половины зарплаты на последнем месте занятости. С соответствующей инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России.

Такой подход соответствует положениям Конвенции Международной организации труда, говорится в письме заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя. Так, минимальный размер пособия в 2021 году должен составить прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал 2020 года.

Самое крупное пособие в рамках инициативы представляет собой среднемесячную начисленную зарплату. Показатели будут отличаться в зависимости от уровня зарплат и размера прожиточного минимума в регионах.

В Минтруде сообщили, что начали разработку проекта постановления о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год. В ведомстве изучат все предложения.