Женщина сообщила, что ее изнасиловал пенсионер из Пушкина – следствие заподозрило клевету

В полицию Адмиралтейского района обратилась 40-летняя женщина. Она сообщила, что ее изнасиловал 57-летний пенсионер из Пушкина в отеле на улице Декабристов.

Подозреваемого задержали. Однако при опросе сотрудников отеля было установлено, что мужчина и женщина состояли в близких отношениях, неделю жили вместе в отеле и выпивали алкоголь. В какой-то момент пара поссорилась.

Следствие полагает, что женщина могла оклеветать любовника из мести. На данный момент версия об изнасиловании не подтверждается.