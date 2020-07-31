Супруге расчлененного рэпера Картрайта предъявлено официальное обвинение в убийстве

Как сообщал ivbg.ru, жена расчлененного рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана по подозрению в убийстве. Из статуса свидетеля она переведена в статус подозреваемой.

Позже Марине Кохал было предъявлено обвинение в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). По данным следствия, она убила Александра пока неустановленным способом на почве личных неприязненных отношений.

А расчленение тела было произведено исключительно с целью сокрытия преступления. Точную причину смерти Энди Картрайта установит экспертиза.