Сотрудники Росгвардии, исполняющие обязанности, схожие с полицейскими функциями, должны будут представляться гражданам. Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Эта обязанность будет распространяться на сотрудников, выполняющих схожие с полицейскими функции — например, при патрулировании улиц, проверке документов или выезде по вызову граждан.

По требованию гражданина сотрудник обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, , а в случае применения к гражданину ограничительных мер — разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

Также у росгвардейцев есть право не представляться в случае угрозы собственной жизни и во время пресечения нарушения либо преследования нарушителей.

Ранее ivbg.ru писал, что Госдума приняла законопроект, обязывающий новых сотрудников Росгвардии давать присягу. Мероприятие будет проходить в торжественной обстановке перед триколором.