Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 1 августа

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 1 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 40 человек.

Всего в регионе зафиксировано 5916 заболевших, полностью выздоровели при этом 4134 человека. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные коронавирусом.

Волосовский район

  • Курковицы (+1);
  • Сельцо (+1);
  • Торосово (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+1);
  • Всеволожск (+2);
  • Кудрово (+3);
  • Сертолово (+1);

Выборгский район

  • п. Сосновый Бор (+1);
  • Лесогорский (+1);
  • Большой Бор (+1);
  • Лебяжье (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+3);
  • Тайцы (+2);
  • Никольское (+1);
  • Малое Верево (+1);
  • Коммунар (+4);
  • Большое Рейзино (+1);
  • Новый Свет (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+1);
  • Большое Куземкино (+1);
  • Ивановское (+1);
  • Ивангород (+1);

Киришский район

  • Кириши (+4);

Ломоносовский район

  • Малое Карлино (+1);

Приозерский район

  • Кузнечное (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+3).