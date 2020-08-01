Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 1 августа

Согласно данным оперативного штаба на 1 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 40 человек.

Всего в регионе зафиксировано 5916 заболевших, полностью выздоровели при этом 4134 человека. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные коронавирусом.

Волосовский район

Курковицы (+1);

Сельцо (+1);

Торосово (+1);

Всеволожский район

Мурино (+1);

Всеволожск (+2);

Кудрово (+3);

Сертолово (+1);

Выборгский район

п. Сосновый Бор (+1);

Лесогорский (+1);

Большой Бор (+1);

Лебяжье (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+3);

Тайцы (+2);

Никольское (+1);

Малое Верево (+1);

Коммунар (+4);

Большое Рейзино (+1);

Новый Свет (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+1);

Большое Куземкино (+1);

Ивановское (+1);

Ивангород (+1);

Киришский район

Кириши (+4);

Ломоносовский район

Малое Карлино (+1);

Приозерский район

Кузнечное (+1);

Сланцевский район