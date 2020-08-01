Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 1 августа

Согласно данным оперативного штаба на 1 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 40 человек.
Всего в регионе зафиксировано 5916 заболевших, полностью выздоровели при этом 4134 человека. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные коронавирусом.
Волосовский район
- Курковицы (+1);
- Сельцо (+1);
- Торосово (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+1);
- Всеволожск (+2);
- Кудрово (+3);
- Сертолово (+1);
Выборгский район
- п. Сосновый Бор (+1);
- Лесогорский (+1);
- Большой Бор (+1);
- Лебяжье (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+3);
- Тайцы (+2);
- Никольское (+1);
- Малое Верево (+1);
- Коммунар (+4);
- Большое Рейзино (+1);
- Новый Свет (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+1);
- Большое Куземкино (+1);
- Ивановское (+1);
- Ивангород (+1);
Киришский район
- Кириши (+4);
Ломоносовский район
- Малое Карлино (+1);
Приозерский район
- Кузнечное (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+3).