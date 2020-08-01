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В Ломоносовском районе на трехлетнюю девочку упал шкаф

Автор: Илья Серов
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Вчера вечером, 31 июля, в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины в Петербурге из садоводства рядом с деревней Мухоловка Ломоносовского района доставили девочку.

Медики оценили состояние трехлетней пациентки как тяжелое. По предварительным данным, она вместе с 34-летней матерью из Петербурга находилась в гостях. В помещении собирали мебель, в результате чего на девочку упал шкаф.

Врачи зафиксировали ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное после оказания медицинской помощи.

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