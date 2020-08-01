В июне 2020 года стоимость килограмма яблок составила 136 рублей, что на 30% дороже показателей за аналогичный период прошлого года.

Оптовые цены при этом выросли в среднем на 20%, розничные — на 30%. Причинами стали неурожай и рост закупочных цен за рубежом, сообщает РБК.

Из-за заморозков в марте российских фермеры потеряли 60-80 процентов урожая. Потери Минсельхоз оценил более чем в 24 миллиона рублей. По той же причине произошел неурожай в Молдавии, у которой Россия закупает яблоки.

Ожидается, что в августе-сентября цены на яблоки немного снизятся из-за увеличения предложения на рынке.