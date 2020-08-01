Всеволожск примет День Ленобласти в 2021 году

Сегодня, 1 августа, в ходе визита во Всеволожск глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что Всеволожск в 2021 году вновь станет «столицей» региона.

В связи с этим у города появится еще одна возможность приукраситься, считает губернатор.

«Ещё 3-4 детсада и школы построим здесь, во Всеволожске, реконструируем Колтушское шоссе и завершим Муринскую развязку. Также выделим средства на внутрипоселковые дороги. Но главный подарок Всеволожску — строительство Ледового дворца. Внешний вид здания будет принят на основе предложений жителей», — сказал глава региона.

Ежегодно в регионе выбирается «столица» — город, который получит деньги на дорожные работы, благоустройство, ремонт зданий, строительство спортивных объектов и многое другое.

Напомним, сегодня, в День Ленобласти, во Всеволожске основной площадкой для празднования стал парк «Песчанка», где с утра посетителям предлагают кулинарные мастер-классы, продукцию областных фермеров и рестораторов. Там же организована концертная программа, однако мероприятие завершится ярким интерактивным шоу и фейерверком.