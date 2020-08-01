Машина скорой помощи сбила женщину в Лисьем Носу

Сегодня днем, 1 августа, на Приморском шоссе в Лисьем Носу в Петербурге произошла авария. Машина скорой помощи сбила 54-летнюю женщину.

Уточняется, что авария произошла на пешеходном переходе: автомобиль с пациентом внутри двигался со включенными спецсигналами и вскоре под его колеса попала женщина. Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести, на место вызвали дополнительные наряды скорой помощи для транспортировки пациента и пострадавшей в аварии.

По факту случившегося проводится проверка.